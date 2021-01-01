نسخة مدفوعة من "سناب شات" وهذه أبرز مزاياها

أطلقت شبكة "سناب شات" الأميركية الأربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.
وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا في منشور عبر مدونتها إن الاشتراك في "سناب شات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهريا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.
وأوضحت أن النسخة المدفوعة ستكون متاحة بداية في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وفقما نقلت "فرانس برس".
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