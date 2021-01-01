بالفيديو : تصميم لفندق طائر .. صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية

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صورة الخبر: لفندق طائر
لفندق طائر

كشف مصمم يمني عن تصميم لفندق طائر يعمل بالطاقة النووية بمقدوره استيعاب 5 آلاف شخص، ويضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية.

وأطلق المصمم هاشم الغيلي على الفندق اسم "سكاي كروز"، وهو يدعم 20 محركا، تجعل التصميم قادرا على البقاء في الأجواء لفترة طويلة من الزمن.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن الغيلي قوله: "ستمثل الرحلات على مركبات تعمل بالطاقة النووية مستقبل النقل والسفر".

ووفق الغيلي فإن الطائرة ستحتاج لطيارين بداية، ولكنها قد تستغني عنهم في المراحل اللاحقة.

ومن المرافق التي سيحتويها الفندق مطاعم ومركز تسوق وصالة رياضية ومسرح وحمام سباحة، بالإضافة إلى صالة خاصة بإقامة حفلات الزفاف.

وحتى يتحول التصميم للواقع فلا بد وفق خبراء من معالجة بعض المشكلات كتلك التي تتعلق بصعوبة الإقلاع ومسائل الديناميكية الهوائية، ووزنها الكبير.

كذلك فإن عمل التصميم على الطاقة النووية، سيجعل الطائرة خطيرة للغاية في حال تعطلها أو سقوطها لسبب ما.
وإلى جانب ما تقدم، تبرز مشكلة تشييد مطارات خاصة بمثل هذا النموذج، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الرحلات بشكل كبير.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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