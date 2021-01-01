تكشف ماهيندرا الهندية عن SUV جديدة كلياً للتضاريس الوعرة للأسوق العالمية

المربع نت – أزاحت شركة ماهيندرا الهندية الستار عن أحدث SUV للتضاريس الوعرة للعلامة باسم “سكوربيو إن” بلغة تصميم عضلية صريحة ومحركات بنزين وديزل بدون تقنيات هايبرد ودفع كلي اختياري.
وستتوفر السيارة في الأسواق العالمية في وقت غير معلن عنه، واستلمت منصة جديدة كلياً من ماهيندرا لتحسين الثبات والتوجيه على الدروب الوعرة، مع تصميم خارجي جريء وتقنيات سلامة وراحة أفضل من موديلات ماهيندرا السابقة.
وتدعم الداخلية 7 ركاب، بجلود سوداء أنيقة وسقف شمسي، وشاشة لمسية مركزية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش تدعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومساعد صوتي، ونظام سمعي ثلاثي الأبعاد بـ 12 مكبر صوت من تصميم شركة سوني.
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