تكشف ماهيندرا الهندية عن SUV جديدة كلياً للتضاريس الوعرة للأسوق العالمية



ماهيندرا ماهيندرا

المربع نت – أزاحت شركة ماهيندرا الهندية الستار عن أحدث SUV للتضاريس الوعرة للعلامة باسم “سكوربيو إن” بلغة تصميم عضلية صريحة ومحركات بنزين وديزل بدون تقنيات هايبرد ودفع كلي اختياري.



وستتوفر السيارة في الأسواق العالمية في وقت غير معلن عنه، واستلمت منصة جديدة كلياً من ماهيندرا لتحسين الثبات والتوجيه على الدروب الوعرة، مع تصميم خارجي جريء وتقنيات سلامة وراحة أفضل من موديلات ماهيندرا السابقة.



وتدعم الداخلية 7 ركاب، بجلود سوداء أنيقة وسقف شمسي، وشاشة لمسية مركزية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش تدعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومساعد صوتي، ونظام سمعي ثلاثي الأبعاد بـ 12 مكبر صوت من تصميم شركة سوني.

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وستتوفر السيارة بمحرك بنزين 2.0 لتر بقوة 200 حصان وعزم 380 نيوتن متر، ومحرك 2.2 لتر ديزل بقوة 175 حصان وعزم 400 نيوتن متر، مع قرن المحركين بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، مع نظام دفع خلفي قياسي أو كلي اختياري.وستنطلق السيارة في الهند أولاً خلال الأشهر القادمة بسعر يبدأ من 15 ألف دولار – 56 ألف ريال قبل الضرائب، كما ستتوفر في الأسواق العالمية في وقت لاحق.