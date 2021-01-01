بالفيديو : أول رولز-رويس في العالم مزودة بست عجلات



رولز-رويس رولز-رويس

اشتهرت شركة رولز-رويس الإنجليزية خلال تاريخها بإنتاج السيارات الفخمة باهظة الثمن التي تقدم مستوى عالي جدا من الرفاهية، لكن لذلك تحاول بعض الشركات تعديل هذه السيارة لتكون مناسبة لنوعيات مختلفة من الأراضي وأيضا لاستخدامات مختلفة غير ركوب سيارة عالية الرفاهية.



ومؤخرا ومن خلال قناة Supercar Blondie (سوبركار بلوندي) المتخصصة في السيارات على يوتيوب نشرت اليكساندرا ماري هيرشي مؤسسة هذه القناة فيديو استعرضت فيه سيارة رولز-رويس فانتوم غير عادية، وذلك بعد تعديلها وتحويلها لسيارة بست عجلات لتصبح أول سيارة رولز رويس فانتوم ذات دفع سداسي في العالم.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل المعدل من رولز-رويس فانتوم وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: