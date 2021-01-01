تقدم سيتروين الفرنسية C5 Aircross.. أكبر SUV في مصر

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صورة الخبر: C5 Aircross
C5 Aircross

تقدم سيتروين الفرنسية في مصر أكثر من سيارة بفئة SUV في السوق المحلي، وذلك من خلال وكيل سيتروين في مصر (القصراوي جروب)، والذي يقدم موديل 2022 من هذه السيارة بثلاثة فئات فقط.

جدير بالذكر أن هذا الموديل من سيتروين يتم تقديمه محليا من الوكيل بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما يقدم الموديل أيضا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

أما بالنسبة للتجهيزات الأساسية المقدمة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- نظام ثبات الكتروني للسيارة.
- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مكابح يد كهربائية.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.

- مثبت سرعة.

- مصابيح أمامية LED.

- تكييف هواء.

- فتحة سقف كهربائية.

- سبويلر خلفي.

- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.

- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.

- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية مقدمة من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي:

- فئة Live بسعر 594 ألف و900 جنيه.

- فئة Feel بسعر 664 ألف و900 جنيه.

- فئة Shine بسعر 714 ألف و900 جنيه.

المصدر: التوكيل

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