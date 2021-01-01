تقدم سيتروين الفرنسية C5 Aircross.. أكبر SUV في مصر

تقدم سيتروين الفرنسية في مصر أكثر من سيارة بفئة SUV في السوق المحلي، وذلك من خلال وكيل سيتروين في مصر (القصراوي جروب)، والذي يقدم موديل 2022 من هذه السيارة بثلاثة فئات فقط.
جدير بالذكر أن هذا الموديل من سيتروين يتم تقديمه محليا من الوكيل بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما يقدم الموديل أيضا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
أما بالنسبة للتجهيزات الأساسية المقدمة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:
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