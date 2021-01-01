مواصفاتها و سعر سيتروين C3 Aircross موديل 2022



سيتروين C3 Aircross سيتروين C3 Aircross

أعلن وكيل شركة سيتروين عن زيادة في سعر السيارة C3 Aircross موديل 2022، والتى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV كوبيه، بقيمة من 10 الاف الى 12 الف جنيه .



تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.



محرك سيتروين C3 ايركروس يمكن السيارة من التحرك من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

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أسعار السيارات الجديدة… سعر سيتروين C3 Aircross الجديدة :-فئة فيل بسعر 424.900 ألف جنيه بدلاً من 414.900 ألف جنيه.فئة شاين بسعر 466.900 ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه.