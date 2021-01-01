الإدارة العامة للمرور: ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في يوم



الإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للمرور

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية على المحاور والميادين وكافة الطرق بجميع محافظات مصر ، اسفرت جهود هذه الحملات التي أجرت خلال 24 ساعة عن تحرير 33 مخالفة لشروط التراخيص.



كما تحرير 28 مخالفة موقف عشوائي، للحد من الزحام المروري، و ضبط 152 مخالفة سير بدون تراخيص، كما تم ضبط خلال 24 ساعة عن ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.