الإدارة العامة للمرور: ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في يوم

آخر الأخبارأخبار السيارات › الإدارة العامة للمرور: ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في يوم

صورة الخبر: الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية على المحاور والميادين وكافة الطرق بجميع محافظات مصر ، اسفرت جهود هذه الحملات التي أجرت خلال 24 ساعة عن تحرير 33 مخالفة لشروط التراخيص.

كما تحرير 28 مخالفة موقف عشوائي، للحد من الزحام المروري، و ضبط 152 مخالفة سير بدون تراخيص، كما تم ضبط خلال 24 ساعة عن ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإدارة العامة للمرور: ضبط 5269 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في يوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15367

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager