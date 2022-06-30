سعر الذهب في مصر اليوم شراء وبيع بالمصنعية



اسعار الذهب اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 30-6-2022، شهد ارتفاعا طفيفا عقب الانخفاض الذي سُجل خلال اليومين الماضيين، بعدما شهد المعدن الأصفر موجة الانخفاض الكبرى التي بدأت منتصف مايو 2022 واستمرت حتى الأيام الماضية.



ويستمر «المصري اليوم» في نشر أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر في مصر على مدار عدد من أيام شهر مايو 2022 المنقضي، حتى اليوم الخميس 30-6-2022.



أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية الخميس 30-6-2022

سعر الذهب اليوم في مصر

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