سعر الذهب في مصر اليوم شراء وبيع بالمصنعية

اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 30-6-2022، شهد ارتفاعا طفيفا عقب الانخفاض الذي سُجل خلال اليومين الماضيين، بعدما شهد المعدن الأصفر موجة الانخفاض الكبرى التي بدأت منتصف مايو 2022 واستمرت حتى الأيام الماضية.
ويستمر «المصري اليوم» في نشر أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر في مصر على مدار عدد من أيام شهر مايو 2022 المنقضي، حتى اليوم الخميس 30-6-2022.
أسعار الذهب في مصر وأمريكا والدول العربية الخميس 30-6-2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1010 جنيهات
سعر الذهب عيار 18 نحو 885 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14 نحو 655 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب سجل 8045 جنيهًا
سعر الذهب في أمريكا الخميس 30-6-2022
سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 58.31
سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 51.02
سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 43.73
سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 34.01
الأوقية- 1،813.56
أسعار الذهب في الدول العربية الخميس 30-6-2022
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 يسجل 218.81
سعر الذهب عيار 21 يسجل 191.46
سعر الذهب عيار 18 يسجل 164.11
سعر الذهب في تونس
سعر الذهب عيار 24 يسجل 178.67
سعر الذهب عيار 21 يسجل 156.34
سعر الذهب عيار 18 نحو 134.00
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.20
سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.42
سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.65
سعر الذهب في الأردن
سعر الذهب عيار 24 يسجل 41.36
سعر الذهب عيار 21 يسجل 36.19
سعر الذهب عيار 18 يسجل 31.02
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.90
سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.66
سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.43
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 212.39
سعر الذهب عيار 21 يسجل 185.85
سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.30
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!