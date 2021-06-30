أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-6-2021



اسعار العملات اسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-6-2021، في بدايات لاتداولات الصباحية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث صعد الدولار الأمريكي وتراجع اليورو واستقر الدرهم الإماراتي، وعلى المستوى العالمي استطاع سعر الدولار اليوم في تحقيق مكاسب تقريبا 2.5 % أمام سلة من العملات من بداية الشهر الجاري، وكانت معظم المكاسب في أعقاب تحول مفاجئ للنظرة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو رفع أسعار الفائدة.



أسعار العملات بنك مصر

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.57 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.



كما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى مستوى 21.57 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات البنك الأهليوصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما سعر العملة الأوروربية الموحدة أمام العملة المحلية، عند 18.58 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.وصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.63 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما سعر الدرهم مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع.أسعار العملات في شركات الصرافةداخل شركة مصر للصرافة ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.56 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.وتراجعت اسعار شراء وبيع الريال السعودي ليصل إلى 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وبالنسبة إلى سعر العملة الإماراتية مقابل الجنيه، يتداول عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع.أسعار العملات CIB التجاري الدوليارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفيما تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه، يتداول عند 18.59 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.جاء سعر الاسترليني مقابل نظيره المصري عند مستوى 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.أسعار العملات في البنك المركزي المصريسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وعند 18.55 و18.67 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه.في بداية تعاملات اليوم وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، مستويات 21.58 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.أسعار العملات بنك الإسكندريةكما ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ببنك اسكندرية ، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وتراجع اليورو أمام العملة المحلية، 18.54 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.61 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال أمام الجنيه، إلى مستويات 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.أسعار العملات البنك العربي الأفريقيصعدت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما جاء سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.59 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.كذلك جاء سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم مقابل الجنيه، 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.