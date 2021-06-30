قرار جديد من وزير التموين بشأن أصحاب البطاقات التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا حمل رقم "93" بتاريخ 28 يونيو 2022 بمنح مهلة شهرين لتقدم أصحاب البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم، لحذف المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لأية أسباب أخرى، وذلك بدون غرامة حيث يتم الإعفاء من فروق الأسعار وذلك بداية من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس القادم ، مع تقديم المستندات الرسمية اللازمة إلى المكاتب التموينية.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1945 الخاص بشنون التموين وتعديلاته . وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار 82: لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها.
وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة ???? بشأن تعديل بعض أحكام القرار 183 لسنة 1987 بشأن استخراج البطاقات البطاقات التموينية والتعامل بها.
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