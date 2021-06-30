قرار جديد من وزير التموين بشأن أصحاب البطاقات التموينية



البطاقات التموينية البطاقات التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا حمل رقم "93" بتاريخ 28 يونيو 2022 بمنح مهلة شهرين لتقدم أصحاب البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم، لحذف المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لأية أسباب أخرى، وذلك بدون غرامة حيث يتم الإعفاء من فروق الأسعار وذلك بداية من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس القادم ، مع تقديم المستندات الرسمية اللازمة إلى المكاتب التموينية.



وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1945 الخاص بشنون التموين وتعديلاته . وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار 82: لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها.



وعلى القرار الوزاري رقم 225 لسنة ???? بشأن تعديل بعض أحكام القرار 183 لسنة 1987 بشأن استخراج البطاقات البطاقات التموينية والتعامل بها.

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وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2008، والقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2004 بشأن إمناء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار المستحق عليهم .وعلى القرار رقم 66 لسنه بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الضمان الاجتماعي . وعلى القرار رقم 21 لسنة 2009 بشان استخراج بطاقات تموينية جديدة للفنات الأولى بالرعاية.وعلى القرار رقم 84 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفنات الأولى بالرعاية.وعلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2010 .وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2011 . وعلى القرارات الوزارية أرقام ?? ، ?? ، ?? ??? لسنة 2011 .وعلى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2014 .وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2014 .وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 .وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2017 .وعلى موافقتنا .المادة الأولى:يتم إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة علىبطاقاتهم التموينية وذلك لمدة شهرين .المادة الثانية:. يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده .