تجنب هذه الأمور..محظورات ذبح الأضاحي في العيد..

قد يجهل البعض محظورات ذبح الأضاحي في العيد والتي يجب الالتفات إليها قبل منذ بدء شهر ذي الحجة، والذي يوافق غدًا الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، ما يجعل الكثير من الراغبين في ذبح الأضحية، يبحثون عن أحكام الذبح، حتى يتمكنوا من تجنب المحظورات التي قد تؤثر على صحة الأضحية.
محظورات ذبح الأضاحي في العيد
وأعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن بعض أحكام ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وهناك بعض المحظورات التي يجب على المضحي أن يتجنبها حتى تصح أضحيته تلك، منها بعض المحظورات التي يجب أن يتوقفوا عنها مع بداية شهر ذي الحجة، ومنها ما يخص الأضحية نفسها، وجاءت كالتالي:
وحددت دار الإفتاء المصرية، بعض الأفعال التي يجب على المضحي التوقف عنها بداية من غد مع غرة شهر ذي الحجة، وتتمثل في الآتي:
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