تجنب هذه الأمور..محظورات ذبح الأضاحي في العيد..

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قد يجهل البعض محظورات ذبح الأضاحي في العيد والتي يجب الالتفات إليها قبل منذ بدء شهر ذي الحجة، والذي يوافق غدًا الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، ما يجعل الكثير من الراغبين في ذبح الأضحية، يبحثون عن أحكام الذبح، حتى يتمكنوا من تجنب المحظورات التي قد تؤثر على صحة الأضحية.



محظورات ذبح الأضاحي في العيد

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن بعض أحكام ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وهناك بعض المحظورات التي يجب على المضحي أن يتجنبها حتى تصح أضحيته تلك، منها بعض المحظورات التي يجب أن يتوقفوا عنها مع بداية شهر ذي الحجة، ومنها ما يخص الأضحية نفسها، وجاءت كالتالي:



وحددت دار الإفتاء المصرية، بعض الأفعال التي يجب على المضحي التوقف عنها بداية من غد مع غرة شهر ذي الحجة، وتتمثل في الآتي:

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– يجب على المضحي أن يتجنب قص شعره منذ اللحظة الأولى من بداية شهر ذي الحجة وحتى لحظة الذبح.– يجب على المضحي أن يتجنب قص أظافره منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى لحظة ذبح الأضحية.المحظورات الخاصة بالأضحية التي يتم ذبحهاكما أوضحت دار الإفتاء المصرية، بعض المحظورات الخاصة بالأضحية التي يتم اختيارها، حتى يتم ذبحها، والتي تتمثل في الآتي:– عند اختيار الأضحية، يجب تجنب ذبح الأضحية التي فقدت بصرها.– عدم اختيار الأضحية العوراء التي فقدت إحدى عينيها.– تجنب ذبح الأضحية مقطوعة اللسان أو الاذنين.– عدم ذبح الأضحية المريضة أو العرجاء.– تجنب ذبح الأضحية التي فقدت أحد أطرافها.– عدم اختيار الأضحية التي تم قطع ضرعها حتى انقطع عنها اللبن.– ربط المضحي للأضحية قبل يوم النحر بأيام لإظهار الرغبة فيها.