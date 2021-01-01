حيل مختلفة لتوسيع غرفة معيشة ضيقة المساحة



قطع الأثاث قطع الأثاث

قد تسكن في شقة مساحتها صغيرة، تشعرك بالإحباط والضيق، وتخجل من استقبال أي ضيف في غرفة المعيشة، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، حيل لتوسيع غرفة المعيشة ضيقة المساحة، يمكن تنفيذها بسهولة، وفقاً لما ذكره موقع "houzz".







حيل لتوسيع غرفة المعيشة ضيقة المساحة



فتحها على غرفة أخرى



ينصح بفتح مدخل أو جدار الغرفة، حتى تتسع غرفة المعيشة وتمتزج مع الغرف المجاورة، ويمكن في ذلك الوقت استخدام غرفة المعيشة كغرفة طعام، مما يساعد على اتساع الغرفة ويسهل الحركة داخل الغرفة.

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استخدام أرفف وأثاثينصح بإضافة أريكة مدمجة لفردها وإغلاقها عند الحاجة، مع استخدام الأرفف في إضافة بعض قطع الديكور مما يساعد على توسيع غرفة المعيشة.كن مبدع في الأثاث والإضاءةيمكن ترتيب قطع الأثاث وعمل فصل في غرفة المعيشة، عن طريق وضع "موكيت "خلف الأريكة لتصميم مساحة عمل، أو ترتيب المقاعد بطريقة تفصل غرفة المعيشة عن مساحة تناول الطعام ويمكن إضافة إضاءة مختلفة لتحديد كل مساحة داخل الغرفة.استخدام ضوء الشمسيفضل الإعتماد على ضوء الشمس لإضاءة غرفة المعيشة حتى تبدو أكثر إشراقاً، ووضع مرآة تعكس ضوء الشمس من النافذة، وإذا كان الضوء ضئيل يمكن تثبيت إضاءة الجنزير حتى تصبح الغرفة أكثر إضاءة.طلاء غرفة المعيشةاستخدام طلاء مزخرف على الجدران يساعد على لفت الإنتباه ويعطى إيحاء باتساع مساحة الغرفة، عكس الألوان الداكنة التي تجعل الغرفة تبدو ضيقة مثل اللون الأزرق الداكن أو الرمادي الفحمي.التخلص من الأريكة الكبيرةيمكن تجنب إضافة قطع أثاث كبيرة الحجم مثل الأريكة كبيرة الحجم، حتى لا تجعل الغرفة تبدو أصغر، ويفضل اختيار قطع أثاث بسيطة خاصة الأريكة وقطع الأثاث المنخفضة والتي تصل للأرض، مع تعليق لوحة فنية فوق الأريكة.