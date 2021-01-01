جددى مطبخك ووفرى..طريقة عمل خبز البطاطا فى المنزل..

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خبز البطاطا

أشارت الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية إلى بداية توفير خبز من البطاطا والقمح، وبدأت أولى خطوات تنفيذ هذه التجربة فى محافظة الوادى الجديد، التي بدأت فى إنتاج الخبز من دقيق القمح والبطاطا بواقع 3/2 قمح و3/1 بطاطا، مما أثار إعجاب المواطنين الذين بدأ أكثرهم في البحث عن طريقة عمل خبر البطاطا، ولهذا نستعرض في التقرير، خطوات سهلة وبسيطة لعمل خبز البطاطا فى المنزل، وفقاً لما أشارت إليه الشيف فاطمة عبد المنعم .



طريقة عمل خبز البطاطا:

المكونات:

2كوب دقيق.

نصف كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة.

معلقه كبيرة خميرة.

مكعب زبدة.

بيضة.
ربع كوب حليب.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

طريقه التحضير خبز البطاطا:

تحضير وعاء مع إضافة الدقيق والملح والخميرة والسكر والبطاطا وتقليب المكونات جيداً، ثم إضافة الزبدة والبيضة والحليب لعمل عجينة لينة، وتركها لمدة نصف ساعة حتى تخمر.

وبعد تنفيذ الخطوات السابق ذكرها، تحضير العجينة وتشكيلها على هيئة كرات صغيرة، متساوية ثم دهن الخبز بصفار البيض مع معلقة كبيرة حليب وتركها تختمر لمدة 10 دقائق أخرى ثم إدخال العجين للفرن لمدة 15 دقيقة.

المصدر: اليوم السابع

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