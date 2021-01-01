جددى مطبخك ووفرى..طريقة عمل خبز البطاطا فى المنزل..

أشارت الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية إلى بداية توفير خبز من البطاطا والقمح، وبدأت أولى خطوات تنفيذ هذه التجربة فى محافظة الوادى الجديد، التي بدأت فى إنتاج الخبز من دقيق القمح والبطاطا بواقع 3/2 قمح و3/1 بطاطا، مما أثار إعجاب المواطنين الذين بدأ أكثرهم في البحث عن طريقة عمل خبر البطاطا، ولهذا نستعرض في التقرير، خطوات سهلة وبسيطة لعمل خبز البطاطا فى المنزل، وفقاً لما أشارت إليه الشيف فاطمة عبد المنعم .
طريقة عمل خبز البطاطا:
المكونات:
2كوب دقيق.
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