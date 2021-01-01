فيديو .. مرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل نيرة أشرف

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صورة الخبر: قضية مقتل نيرة أشرف
قضية مقتل نيرة أشرف


أذاعت الصفحات الرسمية للنيابة العامة على مواقع السوشيال ميديا الفيس بوك ويوتيوب منذ قليل، مرافعة ممثل النيابة العامة فى قضة مقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف على زميلها محمد عاجل بالسكين لرفضها الارتباط به.




وأحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري ، اليوم، أوراق محمد عادل للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بتهمى قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الاصرار أمام جامعة المنصورة يوم 20 يونيو.


وجاء قرار المحكمة بعد 8 أيام فقط من وقوع الجريمة البشعة، وفي ثاني جلشات المحاكمة التي بدأت امس الاول.

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المصدر: youm7

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