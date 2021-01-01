تعرف علي موعد ومكان السوبر المصري

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاربعاء، أن مباراة كأس السوبر المحلية ستقام في أبوظبي يوم 21 أكتوبر المقبل.



وتندرج هذه المباراة ضمن بروتكول التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة مباراتي الكأس السوبر المصرية للموسم الماضي 2020-2021 والجاري 2021-2022 في الإمارات.



وينتظر الزمالك حامل لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، والصاعد لنهائي كأس مصر نسخة 2020-2021 أيضا، الفائز من الأهلي مع بتروجيت في نصف نهائي المسابقة، لمواجهته في النهائي.

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وفي سياق آخر، قرر مجلس الإدارة التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرغ للعمل كخبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم في مصر.وحصل كلاتينبرغ على الشارة الدولية عام 2006، وأدار العديد من المباريات الدولية المهمة سواء في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري السعودي، وكأس أوروبا (يورو) والتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.وأعلن اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة منتخب مصر ومالاوي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2023، بملعب الإسكندرية بالسعة الكاملة للجماهير بحضور 25 ألف مشجع.وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة مفاجئة من إثيوبيا في الجولة الثانية بنتيجة 2-صفر، فيما حقق الفوز في الأولى أمام غينيا بهدف دون رد.