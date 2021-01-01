فيديو.. تلخيص شامل لمنهج الكيمياء وشرح لأهم النقاط

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منهج الكيمياء

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الكيمياء.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

وبدأ جميع الطلاب فى الاستعداد للامتحانات التى انطلقت 20 يونيو ، من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة به، خاصة فى ظل حالة التوتر التى يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام.

ويقدم المختصون مراجعة دقيقة ومتطورة بالصوت والصورة بشكل يومي، لا يحتاج معها الطلاب لأى مراجعات أخرى، وتمكنه من الجاهزية للأداء الامتحان، وترحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية.

ويهدف "اليوم السابع" بهذه المراجعات مساعدة طلابنا وأبنائنا فى الثانوية العامة، حتى يحققوا النجاح ويحصلوا على أعلى الدرجات.

وتخصص "اليوم السابع" مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة على حدة، والتى تغطى المنهج وتبرز الأسئلة المتوقعة والإجابات النموذجية عليها.

المصدر: اليوم السابع

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