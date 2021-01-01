غدا الخميس بداية شهر ذى الحجة و9 يوليو أول أيام عيد الأضحى في السعودية



شهر ذى الحجة شهر ذى الحجة

أعلنت السعودية اليوم أن غدا الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت شبكة أخبار السعودية على تويتر.



ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج (الركن الخامس من أركان الإسلام) على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.



توقّع الموقع الرسمي لتقويم أم القرى أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو 2022، على أن يكون الوقوف على جبل عرفة يوم 8 يوليو، ويوم عيد الأضحى يوم 9 يوليو 2022م.

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أما الحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية فتوقّع حدوث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وبالتالي ستكون بداية شهر ذي الحجة هي يوم الخميس 30 يونيو.وكشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عن موعد عيد الأضحى 2022 المتوقع فلكيًّا.وقال: إنه في يوم الثلاثاء 28 يونيو، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة.. يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 29 يونيو يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".وأكمل: "الأربعاء هو المتمم، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء غد الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحًا أن يوم الخميس 30 يونيو أول شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 8 يوليو الوقوف بعرفة، ويوم السبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".