كأس أمم إفريقيا 2023 .. الكاف يتجه لتأجيلها

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صورة الخبر: الكاف
الكاف


كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الأخير يتجه لاتخاذ خطوة مفاجئة بتأجيل بطولة أمم إفريقيا المقرر تنظيمها بكوت ديفوار صيف العام المقبل.

ونقل موقع "kooora" عن مصدر داخل "الكاف"، قوله إن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيحسم في جلسته المقبلة تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 23 يونيو و23 يوليو من العام المقبل إلى شهر يناير 2024، وذلك بسبب عدم جاهزية المنشآت الرياضية في الدولة المستضيفة للحدث القاري، وتزامن فترة الصيف مع تهاطل الأمطار والفيضانات على المنطقة.

وتشهد كوت ديفوار خلال هذه الأسابيع كما هو حالها في كل موسم، هطول أمطار بكثافة مصحوبة بفيضانات شلت الحركة في بعض المدن المرشحة لاستضافة البطولة القارية وهي نفس الفترة التي سينظم فيها كأس أمم إفريقيا في العام المقبل.

يذكر أن السنغال هي حاملة لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي، بعد فوزها في المباراة النهائية على مصر بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

المصدر: kooora

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