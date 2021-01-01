تعرف على .. محطات مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق



الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق



يمثل الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالقاهرة الكبرى، أهمية كبيرة لربطة الخطين الأول والثانى للمترو، ويعتبر أول خط عرضى، تبدأ محطاته من محطة عدلي منصور، ومن المقرر أن يضاف له 4 محطات جديدة بالمرحلة الثالثة الشهر المقبل.



ويضم الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر و المحطات التالية.



- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- ستاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.



وسيتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:

- السودان.

- إمبابة.

- المنيرة.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- مسجد مصطفى محمود.

- شهاب.

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة.

