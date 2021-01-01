تعرف على .. محطات مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق

آخر الأخباراخبار مصر › تعرف على .. محطات مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق

صورة الخبر: الخط الثالث لمترو الأنفاق
الخط الثالث لمترو الأنفاق


يمثل الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالقاهرة الكبرى، أهمية كبيرة لربطة الخطين الأول والثانى للمترو، ويعتبر أول خط عرضى، تبدأ محطاته من محطة عدلي منصور، ومن المقرر أن يضاف له 4 محطات جديدة بالمرحلة الثالثة الشهر المقبل.

ويضم الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر و المحطات التالية.

- عدلي منصور.
- الهايكستب.
- عمر بن الخطاب.
- قباء.
- هشام بركات.
- النزهة.
- نادي الشمس.
- ألف مسكن.
- ميدان هيليوبليس.
- هارون.
- الأهرام.
- كلية البنات.
- ستاد القاهرة.
- المعرض.
- العباسية.
- عبده باشا.
- الجيش.
- باب الشعرية.
- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

وسيتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:
- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
- ماسبيرو.
- صفاء حجازى .
- الكيت كات.
وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:
- السودان.
- إمبابة.
- المنيرة.
- الطريق الدائري.
- محور روض الفرج.
وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:
- التوفيقية.
- وادي النيل.
- مسجد مصطفى محمود.
- شهاب.
- بولاق الدكرور.
- جامعة القاهرة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على .. محطات مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42981

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager