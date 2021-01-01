أفكار مبتكرة لاستخدام المرايا فى ديكور المنزل



أفكار مبتكرة لاستخدام المرايا أفكار مبتكرة لاستخدام المرايا

تزيين المنزل بالمرايا له فوائد كثيرة ومظهر جذاب، ويمكنها أن تضفي بريقا خاصا وتزيد الضوء الطبيعي وزيادة ذلك التأثير بالمساحة في المنزل، ومن الممكن الاستعانة بالمرايا من أجل الانتقال بالديكور من المستوى العادى إلى المستوى الاحترافي دون الاستعانة بمهندس ديكور، فقط يمكنك تجربة هذه الأفكار التي ينصح بها موقع"homesandgardens":



وضع المرايا المقابلة للنوافذ

إن وضع المرايا مفيدا لأفكار غرفة المعيشة الصغيرة أو لأفكار غرفة الطاعم الصغيرة، ويمكن زيادة الضوء الطبيعى للغرفة، وقد يكون وضع المرايا حيث يسقط الضوء بشكل طبيعى مما يعزز من الضوء الطبيعى ويجعل الغرفة تبدو أكبر ومشرقة أكثر، والمرآة أمام النافذة تعكس الضوء الطبيعي والمساحات الخضراء في غرفة أصغر.



إضافة المرايا كالبلاط

يمكن دمج المرايا في المطبخ لتفتيح المساحة، وهي فكرة تصلح للمطبخ الصغير، ويوجد العديد من الخيارات للتزين بالمرايا في المطبخ بدلاً من البلاط بدءًا من استخدامها المرايا على الجدران، وعلى خزانة المطبخ.

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أثاث معكوسيمكن دمج المرايا في أنماط الأثاث من الألواح الجانبية لإطارات الأسرة لتعزيز الإضاءة في الغرفة ومنح المكان المزيد من المساحة.تزيين غرفة النوم بلوح عاكسإذا توفرت مساحة كبيرة في غرفة النوم، يمكن استخدام المرايا كقطعة محورية ولكن يجب الحرص ألا تكون المرايا في مواجهة السرير لأنها يمكن أن تجعل الضوء مركزًا في مكان النوم مما يقلل الراحة.التعامل مع المرايا على أنها عمل فنىيمكن التعامل مع المرايا كأنها قطعة عمل فني على الجدار، وذلك من خلال تأطيرها بشكل مميز فتغنيك وقتها عن تعليق لوحات فنية.