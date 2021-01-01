أفكار مبتكرة لاستخدام المرايا فى ديكور المنزل

تزيين المنزل بالمرايا له فوائد كثيرة ومظهر جذاب، ويمكنها أن تضفي بريقا خاصا وتزيد الضوء الطبيعي وزيادة ذلك التأثير بالمساحة في المنزل، ومن الممكن الاستعانة بالمرايا من أجل الانتقال بالديكور من المستوى العادى إلى المستوى الاحترافي دون الاستعانة بمهندس ديكور، فقط يمكنك تجربة هذه الأفكار التي ينصح بها موقع"homesandgardens":
وضع المرايا المقابلة للنوافذ
إن وضع المرايا مفيدا لأفكار غرفة المعيشة الصغيرة أو لأفكار غرفة الطاعم الصغيرة، ويمكن زيادة الضوء الطبيعى للغرفة، وقد يكون وضع المرايا حيث يسقط الضوء بشكل طبيعى مما يعزز من الضوء الطبيعى ويجعل الغرفة تبدو أكبر ومشرقة أكثر، والمرآة أمام النافذة تعكس الضوء الطبيعي والمساحات الخضراء في غرفة أصغر.
إضافة المرايا كالبلاط
يمكن دمج المرايا في المطبخ لتفتيح المساحة، وهي فكرة تصلح للمطبخ الصغير، ويوجد العديد من الخيارات للتزين بالمرايا في المطبخ بدلاً من البلاط بدءًا من استخدامها المرايا على الجدران، وعلى خزانة المطبخ.
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