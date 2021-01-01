بعد مكالمة كيروش .. سوزا يعتذر عن تدريب منتخب مصر



البرتغالى باولو سوزاسوزا البرتغالى باولو سوزاسوزا



شهدت الساعات الأخيرة، داخل اتحاد الكرة فى حسم ملف المدير الفنى للمنتخب، اعتذار البرتغالى باولو سوزاسوزا عن تولى تدريب المنتخب الوطنى، بعدما أبدى موافقته، وذلك بعد مكالمة مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأسبق له.



واقترب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش بشدة من تولى مهمة تدريب المنتخب بعد اعتذار سوزا، بالإضافة إلى ترشيح أحد وكلاء اللاعبين للبرتغالى روى فيتوريا على تقليل راتبه للتعاقد على تدريب المنتخب، كما ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن الصورة في ملف حسم المدير الفني لتدريب المنتخب.



ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطنى والأندية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، منها تعيين مدير فنى جديد للمنتخب الأول.