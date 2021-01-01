بعد مكالمة كيروش .. سوزا يعتذر عن تدريب منتخب مصر

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد مكالمة كيروش .. سوزا يعتذر عن تدريب منتخب مصر

صورة الخبر: البرتغالى باولو سوزاسوزا
البرتغالى باولو سوزاسوزا


شهدت الساعات الأخيرة، داخل اتحاد الكرة فى حسم ملف المدير الفنى للمنتخب، اعتذار البرتغالى باولو سوزاسوزا عن تولى تدريب المنتخب الوطنى، بعدما أبدى موافقته، وذلك بعد مكالمة مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأسبق له.

واقترب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش بشدة من تولى مهمة تدريب المنتخب بعد اعتذار سوزا، بالإضافة إلى ترشيح أحد وكلاء اللاعبين للبرتغالى روى فيتوريا على تقليل راتبه للتعاقد على تدريب المنتخب، كما ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن الصورة في ملف حسم المدير الفني لتدريب المنتخب.

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطنى والأندية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، منها تعيين مدير فنى جديد للمنتخب الأول.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد مكالمة كيروش .. سوزا يعتذر عن تدريب منتخب مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74012

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager