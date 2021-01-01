شركة ASUS ROG أطلقت شاشة الألعاب ASUS ROG Strix XG16 المحمولة في الهند

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أطلقت شركةASUS ROG شاشة الألعاب الخاصة بها Strix XG16، وهي شاشة ألعاب محمولة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة ودقة FHD (1920 × 1080) مع معدل تحديث 144 هرتز ومرونة NVIDIA G-SYNC لمرئيات ألعاب سلسة وخالية من التمزق.



تنتج شاشة ROG Strix XG16 ألوان نابضة بالحياة مع معدل تحديث قدره 144 هرتز والقدرة على العمل مع G-SYNC. كما انها تتميز برسومات سلسة بشكل لا يصدق لتوفير تجربة ألعاب رائعة.



تتيح ROG Strix XG16 للاعبين اللعب في أي بيئة دون القلق بشأن نفاد عمر البطارية. وتتيح البطارية ذات سعة 7800 مللي أمبير ما يصل إلى ثلاث ساعات من المشاهدة عند 144 هرتز، ويتيح وضع الشحن السريع ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام بعد ساعة واحدة فقط من الشحن.

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تأتي الشاشة بحامل القابل للطي والذي يتمكن من رفع شاشة Strix XG16 بأربعة أوضاع في تكوين أفقي أو عمودي للحصول على زوايا مشاهدة مثالية. تحتوي Strix XG16 على مقبس ثلاثي القوائم يعمل مع حوامل ثلاثية القوائم العادية، وهذا يعني أنه يمكن استخدام الشاشة كشاشة ثانية لجهاز حاسب محمول أو كشاشة أكبر لجهاز محمول.وعلاوةً على ذلك، تتميز شاشة Strix XG16 بكونها صغيرة وخفيفة الوزن. وهي تحتوي على منفذي USB-C ومنفذ HDMI صغير، مما يسهل الاتصال بمجموعة كبيرة من الأجهزة مثل الكاميرات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة وأجهزة الكونسول.تعد ROG Strix XG16 أول شاشة ألعاب محمولة للشركة ذات لون أبيض بالكامل، ومع ذلك يتوفر الجهاز باللون الأسود التقليدي.اعتبارًا من شهر يوليو، سيتمكن العملاء في الهند من شراء ASUS ROG Strix XG16 بدءًا من إصدار (XG16AHP-W) بسعر 60999 روبية هندية.