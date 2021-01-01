شركة ASUS ROG أطلقت شاشة الألعاب ASUS ROG Strix XG16 المحمولة في الهند

أطلقت شركةASUS ROG شاشة الألعاب الخاصة بها Strix XG16، وهي شاشة ألعاب محمولة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة ودقة FHD (1920 × 1080) مع معدل تحديث 144 هرتز ومرونة NVIDIA G-SYNC لمرئيات ألعاب سلسة وخالية من التمزق.
تنتج شاشة ROG Strix XG16 ألوان نابضة بالحياة مع معدل تحديث قدره 144 هرتز والقدرة على العمل مع G-SYNC. كما انها تتميز برسومات سلسة بشكل لا يصدق لتوفير تجربة ألعاب رائعة.
تتيح ROG Strix XG16 للاعبين اللعب في أي بيئة دون القلق بشأن نفاد عمر البطارية. وتتيح البطارية ذات سعة 7800 مللي أمبير ما يصل إلى ثلاث ساعات من المشاهدة عند 144 هرتز، ويتيح وضع الشحن السريع ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام بعد ساعة واحدة فقط من الشحن.
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