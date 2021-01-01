تسريب ورقة المواصفات الرسمية لهاتف سامسونج القوي Galaxy XCover 6 Pro



Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 6 Pro

مع بقاء أسبوعين فقط قبل أن تكشف شركة سامسونج النقاب عن هاتف Galaxy XCover 6 Pro ، تم تسريب العروض الرسمية التي تصور الجهاز الآن عبر الإنترنت ، مما يمنحنا رؤية أفضل بكثير للتصميم الخارجي للهاتف المتين. والأفضل من ذلك ، أن العروض الرسمية تكون مصحوبة بورقة مواصفات كاملة.



تُبرز العروض (عبرevleaks) مقاومة الهاتف للماء والطبيعة الوعرة والمفتاح العلوي وبعض ميزات الاتصال. يحتوي الهاتف على لوحة خلفية قابلة للفصل تخفي بطارية يمكن للمستخدم إزالتها.



كما رأينا في العروض السابقة ، يتميز Galaxy XCover 6 Pro بتصميم لوحة خلفية ممزقة وعناصر حمراء حول الكاميرات وشق شاشة Infinity-V وإطارات مرتفعة قليلاً لحماية الشاشة في حالة الصدمة.

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تم تسريب ورقة المواصفات الرسمية لهاتف سامسونج القوي Galaxy XCover 6 Proكل التفاصيل حول جهاز Galaxy XCover 6 Pro مفتوحة الآن. لقد انتهى البحث عن إجابات تقريبًا ، وما ينتظرنا في نهاية السطر هو تصنيف IP68 للظروف الوعرة ، هاتف معتمد من MIL-STD-810H مع حماية شاشة Gorilla Glass Victus +.تم تسريب ورقة المواصفات الرسمية لهاتف سامسونج القوي Galaxy XCover 6 Proتتميز الشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. تبلغ سعة البطارية القابلة للإزالة 4050 مللي أمبير في الساعة ، وسيتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.تشمل الميزات الأخرى موصل Type-C USB 3.2 ، منفذ سماعة رأس 3.5 ملم ، 5G ، Wi-Fi 6E ، Bluetooth 5.2، NFC، GPS، GLONASS ، Galileo، Beidou ، QZSS ، أمان Samsung Knox ونظام Android 12.يحتوي هاتف Galaxy XCover 6 Pro على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بضبط تلقائي للصورة ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل. تبلغ دقة كاميرا السيلفي 13 ميجابكسل.تفاصيل الأسعار غير معروفة ، ولكن يجب على سامسونج الإعلان رسميًا عن Galaxy XCover 6 Pro في 13 يوليو.