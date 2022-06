تكشف تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف Nothing phone (1)

Nothing phone (1) Nothing phone (1)

تعقد شركة Nothing مؤتمرها القادم في 12 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Nothing phone (1)، ولقد أوضحت أحدث التقارير السعر المتوقع لهذا الإصدار.



يعد Nothing phone (1) أول إصدارات شركة Nothing من الهواتف الذكية، حيث من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار في الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية بمعالج Snapdragon 778G Plus.



وتشير أحدث التوقعات إلى أن الهاتف يأتي في السوق الهندي بسعر يبدأ من 400 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

كما يأتي هاتف Nothing phone (1) بنموذج أعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر هذا الإصدار بسعر 420 دولار.أيضاً تشير التسريبات إلى أن النموذج الأعلى من الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 450 دولار، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.