صورة .. وصول ريكاردو سواريز للقاهرة لتوقيع عقود تدريب الأهلى



لحظة وصول ريكاردو سواريز لحظة وصول ريكاردو سواريز



وصل، منذ قليل، لمطار القاهرة البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى استعداداً للاجتماع مع مسئولى القلعة الحمراء لتوقيع عقود تدريبه للمارد الأحمر، وإعلان تنصيبه بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى يقام غداً الخميس بمقر الأهلى.



بات فى حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى كلاً من البرتغالى ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.





ومن المقرر أن يستمر سامي قمصان ضمن جهاز المدرب الجديد ومعه سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بجانب استمرار الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة والجهاز الإدارى برئاسة سمير عدلى.



وأنهى النادى الأهلى الاتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سوارزي خلال اليومين الماضيين ليتولى تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي فسخ عقده مع الأهلي مؤخراً بالتراضي.



وكشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن نادي جيل فنستي أنهى كافة ارتباطاته مع ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بعد أن أنهى الأهلى الاتفاق رسميا مع البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.



واستقر مسئولو النادي الأهلي على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.



ويستعد الأهلي لمباراة سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز بالأسكندرية.

