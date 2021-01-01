رصد Lenovo Legion Halo في Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1



Lenovo Legion Halo Lenovo Legion Halo

تخطط شركة لينوفو قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتف Lenovo Legion المخصصة للألعاب والذي يعرف الآن ب”Halo”، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.



كانت شركة لينوفو قد أطلقت هاتف Legion Y90 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1 خلال شهر مارس، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد.



ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench عبر “MySmartPrice” برمز Lenovo Legion Halo، حيث يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

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من جانب أخر رصد هاتف في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم L71091، حيث يظهر هذا الإصدار بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، وقدرة بطارية 5000 mAh.وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة P-OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 300Hz.