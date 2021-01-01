رصد Lenovo Legion Halo في Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

تخطط شركة لينوفو قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتف Lenovo Legion المخصصة للألعاب والذي يعرف الآن ب”Halo”، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.
كانت شركة لينوفو قد أطلقت هاتف Legion Y90 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1 خلال شهر مارس، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد.
ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench عبر “MySmartPrice” برمز Lenovo Legion Halo، حيث يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.
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