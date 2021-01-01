Montblanc Summit 3 أول إصدار بنظام Wear OS 3 ويدعم منصة iOS

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › Montblanc Summit 3 أول إصدار بنظام Wear OS 3 ويدعم منصة iOS

صورة الخبر: Montblanc Summit 3
Montblanc Summit 3

تعد ساعة Montblanc Summit 3 الذكية أول الإصدارات التي تنطلق بنظام Wear OS 3 للأسواق، كما ستكون أول الساعات الذكية التي تدعم منصة iOS.

أكدت شركة كوالكوم على أن ساعة Summit 3 لن تأتي برقاقة معالج Wear 4100 Plus الجديد من الشركة، إلا أنها أول الساعات الذكية التي تنطلق بنظام Wear OS 3.

أيضاً تأتي ساعة Summit 3 قريباً للأسواق بميزة دعم منصة iOS، حيث تقتصر ساعات Galaxy Watch 4 وGoogle Pixel على سبيل المثال على مستخدمي منصة الأندوريد، لذا لم تكن هذه الإصدارات شائعة لدى مستخدمي هواتف الأيفون.

ومن المقرر أن تدعم الساعات الذكية المميز بنظام Wear OS 2 ورقاقة 4100 Plus الترقية إلى الإصدار الجديد Wear OS 3 في وقت لاحق هذا العام.

ولقد قررت شركة Montblanc دعم مستخدمي هواتف الأيفون في إصداراها الجديد من الساعات الذكية Summit 3، كما أشارت إلى إمكانية تمكين هذا التوافق في الإصدارات القادمة من صانعي الساعات الذكية من Fossil و Mobvoi.

كما يؤكد “Miller” من Montblanc على أن ساعة Summit 3 تأتي بتطبيق مصاحب على منصة الأندوريد وأخر على منصة iOS والذي يعمل كحلقة وصل بين الساعة الذكية والهاتف، لذا سيحتاج صانعي الساعات الذكية لتطوير تطبيقات مخصصة لدعم هذا التوافق.

من جانب أخر توضح التقارير أن التجربة التي يحظى بها مستخدمي الساعة الذكية على منصة iOS لن تكون بنفس التجربة المميزة لواجهة Wear OS 3 مع نظام الأندوريد، حيث تستهدف الشركة أيضاً بشكل رئيسي التركيز على Wear OS 3.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Montblanc Summit 3 أول إصدار بنظام Wear OS 3 ويدعم منصة iOS

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49501

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager