Montblanc Summit 3 أول إصدار بنظام Wear OS 3 ويدعم منصة iOS



Montblanc Summit 3 Montblanc Summit 3

تعد ساعة Montblanc Summit 3 الذكية أول الإصدارات التي تنطلق بنظام Wear OS 3 للأسواق، كما ستكون أول الساعات الذكية التي تدعم منصة iOS.



أكدت شركة كوالكوم على أن ساعة Summit 3 لن تأتي برقاقة معالج Wear 4100 Plus الجديد من الشركة، إلا أنها أول الساعات الذكية التي تنطلق بنظام Wear OS 3.



أيضاً تأتي ساعة Summit 3 قريباً للأسواق بميزة دعم منصة iOS، حيث تقتصر ساعات Galaxy Watch 4 وGoogle Pixel على سبيل المثال على مستخدمي منصة الأندوريد، لذا لم تكن هذه الإصدارات شائعة لدى مستخدمي هواتف الأيفون.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن تدعم الساعات الذكية المميز بنظام Wear OS 2 ورقاقة 4100 Plus الترقية إلى الإصدار الجديد Wear OS 3 في وقت لاحق هذا العام.ولقد قررت شركة Montblanc دعم مستخدمي هواتف الأيفون في إصداراها الجديد من الساعات الذكية Summit 3، كما أشارت إلى إمكانية تمكين هذا التوافق في الإصدارات القادمة من صانعي الساعات الذكية من Fossil و Mobvoi.كما يؤكد “Miller” من Montblanc على أن ساعة Summit 3 تأتي بتطبيق مصاحب على منصة الأندوريد وأخر على منصة iOS والذي يعمل كحلقة وصل بين الساعة الذكية والهاتف، لذا سيحتاج صانعي الساعات الذكية لتطوير تطبيقات مخصصة لدعم هذا التوافق.من جانب أخر توضح التقارير أن التجربة التي يحظى بها مستخدمي الساعة الذكية على منصة iOS لن تكون بنفس التجربة المميزة لواجهة Wear OS 3 مع نظام الأندوريد، حيث تستهدف الشركة أيضاً بشكل رئيسي التركيز على Wear OS 3.