تعرف علي طرق الوقاية من التهاب وتر العرقوب



التهاب وتر العرقوب التهاب وتر العرقوب



يعد وتر العرقوب من أكثر الأشياء المؤلمة فى جسم الإنسان عند اصابتها بأى التهاب لذا من المهم العناية به والابتعاد قدر الإمكان عن الأشياء التى تسبب الأذى له.



في حين أنه قد لا يكون من الممكن منع التهاب وتر العرقوب إلا أنه يمكنك اتخاذ تدابير لتقليل المخاطر، وفقا لما جاء فى موقع " مايو كلينك":



قم بزيادة مستوى نشاطك تدريجيًا، إذا كنت قد بدأت للتو نظامًا للتمارين الرياضية ، فابدأ ببطء وزد مدة التدريب وشدته تدريجيًا.

خذها ببساطة وتجنب الأنشطة التي تسبب ضغطًا مفرطًا على الأوتار ، مثل الجري على المرتفعات. إذا كنت تشارك في نشاط شاق ، فعليك الإحماء أولاً عن طريق ممارسة الرياضة بوتيرة أبطأ وإذا لاحظت ألمًا أثناء تمرين معين ، فتوقف واسترح.

اختر حذائك بعناي فيجب أن توفر الأحذية التي ترتديها أثناء ممارسة الرياضة توسيدًا مناسبًا لكعبك ويجب أن يكون لها دعامة قوية لتقوس القدم للمساعدة في تقليل التوتر في وتر العرقوب.

تمارين الإطالة يوميًا وخذ الوقت الكافي لتمديد عضلات ربلة الساق ووتر العرقوب في الصباح ، قبل التمرين وبعد التمرين للحفاظ على المرونة وهذا مهم بشكل خاص لتجنب تكرار التهاب وتر العرقوب.

تقوية عضلات ربلة الساق وتُمكِّن عضلات ربلة الساق القوية ربلة الساق ووتر العرقوب من التعامل بشكل أفضل مع الضغوط التي يواجهونها من خلال النشاط والتمرين.

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اتبع الأنشطة البديلة عالية التأثير ، مثل الجري والقفز ، مع أنشطة منخفضة التأثير ، مثل ركوب الدراجات والسباحة.