علماء يصنعون روبوتات بحجم الحشرات يمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ



روبوتات روبوتات

يصنع علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوتات بحجم الحشرات تتوهج أثناء طيرانها ويمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ



قام المهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سابقًا بتطوير روبوتات بحجم الحشرات ذات عضلات اصطناعية صغيرة تسمح لهم بالتجول بخفة حركة تشبه الحشرات عن طريق رفرفة أجنحتها بسرعة.



لقد وجد المهندسون الآن طريقة لتضمين جزيئات صغيرة جدًا في هذه العضلات الاصطناعية ، مما يعني أنها تصدر ضوءًا ملونًا أثناء الطيران.

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يمكن للروبوتات استخدام هذا الضوء للتواصل مع بعضها البعض ، ويمكن حتى استخدامها للإشارة للمساعدة في حالات الطوارئ ، وفقًا للباحثين.على سبيل المثال ، إذا تم إرساله في مهمة بحث وإنقاذ إلى مبنى منهار ، يمكن للروبوت الذي يعثر على الناجين استخدام الأضواء للإشارة إلى الآخرين وطلب المساعدة.في نهاية العام الماضي ، أظهر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لصنع عضلات اصطناعية لحشرات الروبوت عن طريق تكديس طبقات متناوبة من المطاط الصناعي وإلكترود الأنابيب النانوية الكربونية ، ثم دحرجة المكدس إلى أسطوانة اسفنجية.عندما يتم تطبيق جهد على الأسطوانة ، تضغط الأقطاب الكهربائية على المطاط الصناعي ، ويثير الإجهاد الميكانيكي أجنحة الروبوت.لجعل الأجنحة تضيء ، قام الباحثون الآن بدمج جزيئات كبريتات الزنك المتوهجة كهربائيا في العضلات الاصطناعية للروبوتات.عندما تكون جسيمات الزنك هذه في وجود مجال كهربائي قوي جدًا وعالي التردد ، فإنها تنبعث منها جسيمات دون ذرية من الضوء تُعرف بالفوتونات.