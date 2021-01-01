تنوي وكالة الفضاء الأوروبية مناقشة مسألة إعادة معدات ExoMars

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أعلن جوزيف أشباخير، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، أنه ينوي مناقشة مسألة إعادة المعدات، التي كان من المقرر استخدامها في بعثة ExoMars.



ويضيف رئيس الوكالة، "القسم الأكبر من معدات وأجهزة ExoMars موجود في إيطاليا بما فيها أجهزة روسية. كما لدينا معدات وأجهزة في روسيا. ونحن نريد مناقشة ما يجب عمله. فأوروبا تريد إعادة أجهزتها والروس يريدون إعادة معداتهم".



ويذكر أن مجلس إدارة وكالة الفضاء الأوروبية كان قد أعلن أنه يستحيل التعاون مع "روس كوسموس" في مهمة ExoMars، بسبب الأحداث في أوكرانيا. وأن الوكالة ستلتزم بصورة كاملة بجميع العقوبات المفروضة على روسيا.

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ولكن قبل أسبوع أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن وكالة الفضاء الأوروبية تواصل مناقشة مسألة تنفيذ مهمة ExoMars مع المؤسسة.