كيفية إنشاء كلمة مرور قوية.لتجنب سرقة الـWi-Fi..



الـWi-Fi الـWi-Fi

يساعد تغيير كلمات المرور بانتظام في الحفاظ على الحساب آمنًا ومأمونًا من المتسللين والهجمات الضارة الأخرى، وعند الحديث عن كلمات المرور، من المهم الحفاظ على كلمة المرور آمنة من الغرباء الذين يمكنهم الوصول غير المصرح به إلى كلمة مرور Wi-Fi والاستفادة منها بشكل غير مبرر، وقد يشمل ذلك - سرقة الاتصال بالإنترنت أو تغيير الإعدادات أو تغيير كلمة مرور الشبكة أو إعادة توجيه المتصفح إلى مواقع البرامج الضارة.



1. اختر كلمة مرور فريدة يصعب تخمينها.



2. لا تستخدم نفس كلمة المرور أبدًا.

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3. لا تستخدم كلمات مرور عامة مثل تاريخ الميلاد واسم الزوج واسم الحيوان الأليف وكلمات مرور سهلة التخمين مثل: 123456.4. كلمة المرور ، تعد أكثر أمانًا، تأكد من أن كلمة مرورك تتكون من 12 حرفًا على الأقل وهي أبجدية رقمية وتحتوي على أحرف خاصة.5. تأكد من أن كلمات المرور الخاصة بك لا تنسى بحيث يمكنك تذكرها في غمضة عين.