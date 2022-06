مواصفات ايفون 14 بلس

ايفون 14 بلس ايفون 14 بلس

أفادت التسريبات أن شركة آبل الأمريكية الرائدة ستعيد لسلسلة هواتفها الجديدة آيفون iPhone 14 ، طراز "Plus" من جديد بعد غياب 5 سنوات ، حيث كانت آخر مرة استخدمت فيها الشركة هذا الطراز ترجع إلى عام 2017 عندما كشفت رسميًا عن iPhone 8 Plus ، إلى جانب iPhone 8 العادي و iPhone X.



بحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقني، تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة نفسها لإطلاق 4 طرازات لسلسلة iPhone 14 في سبتمبرللعام الجاري، مع احتمال أن يطلق على أحدهم اسم iPhone 14 Plus.



آبل تعيد iPhone 14 Plus من جديد بعد انتظار دام 5 سنوات

قد يعجبك أيضا...

ذكر موقع Navel الكوري أن هاتف iPhone 14 Plus هو الاسم الذي ستطلقه آبل على الطراز الأرخص من سلسلة هواتف iPhone 14 الجديدة، وسيأتي الهاتف بشاشة كبيرة مميزة من نوع LTPS OLED، وقياس 6.7 بوصة، بينما سيأتي الإصدار العادي تحت اسم iPhone 14 بشاشة قياس 6.1 بوصة.جدير بالذكر أنه تم استخدام اسم iPhone 14 Plus بدلاً من iPhone 14 Max ، والذي يعد خيار جيد من آبل لأنه لن يسبب أي ارتباك للمستخدمين، فنظرًا لأن اسم iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max متطابقان تقريبًا ، قد ينتهي الأمر بأن يشتري عملاء آبل طراز خاطئ بسبب عدم قدرتهم على التمييز بين أسماء الهواتف.سيقدم هاتف iPhone 14 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية ، على عكس هاتف iPhone 14 Plus الذي يحتوي فقط على كاميرتين في الخلف، كما يأتي الطراز العادي من آيفون بكاميرا ثنائية في الخلف.من المتوقع أن يحتزم هاتف iPhone 14 Plus على أكبر بطارية من بين جميع الموديلات الأربعة لسلسلة هواتف iPhone 14، كما يعمل الهاتف بـمعالج A15 Bionic بدلاً من A16 Bionic الذي يعتبر أحدث وأقوى ، وكشفت التسريبات أن معالج A16 Bionic سيقتصر على هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max فقط.