تعديل بنتلي بنتايجا بقوة 900 حصان!

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صورة الخبر: بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

عودتنا شركة مانسوري الألمانية -المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة ومنحها تصاميم غير تقليدية -على العديد من الإصدارات والتعديلات المثيرة للجدل على السيارات، وقدمت الشركة آخر إصدارتها وهي بنتلي بنتايجا باسم "فيروزا".

وحصل الإصدار على لمسات الألياف الكربونية الشهيرة لمانسوري في المقدمة وأغطية المرايا والمكونات الديناميكية الخارجية، مع زخرفات جذابة جديدة في الهيكل الخارجي، ورفارف عريضة، وشبك مانسوري المضيء، وجناح خلفي مزدوج.
كما حصلت على نظام عادم رباعي ومشتت هواء بارز وجنوط 24 بوصة سوداء، كما حصلت على تحديثات جمالية داخلية جذابة، باللون الفيروزي المماثل للون طلاء الخارجية.

وتعتمد السيارة على محرك 6.0 لتر تيربو مزدوج 12 سلندر معدل بقوة 900 حصان وعزم دوران 1250 نيوتن متر بفضل شواحن التوربو الجديدة، ما يسمح بتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية بسرعة قصوى 323 كلم\س، بينما تبلغ قوة السيارة الأصلية 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر وتستغرق 3.9 ثانية للتسارع إلى 100 كيلومتر.

المصدر: عالم السيارات

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