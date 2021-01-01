ستنافس فولكس واجن ID آيرو 2023 الكهربائية تيسلا موديل 3

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صورة الخبر: فولكس واجن ID
فولكس واجن ID

كشف فولكس واجن عن سيارتها الجديدة ID آيرو الكهربائية الفاخرة والقادمة لمنافسة سيارات مثل تيسلا موديل 3 وبي إم دبليو i4.

تتميز السيارة بأسلوب فولكس واجن الحديث للتصميم وهوية عائلة سيارات ID الكهربائية، وتتميز بمقدمة رياضية ومصابيح LED مميزة وشريط إضاء متصل. ويتناسب التصميم الخلفي بنفس الأسلوب مع مقطع جانبي رياضي يشي بمساحة داخلية كبيرة.

تتميز السيارة بأداء آيروديناميكي ممتاز وبمعامل سحب 0.23، وتتميز بحزمة بطاريات تبلغ 77 كيلوواط-ساعة، ومع ذلك لم تعلن الشركة عن كافة تفاصل السيارة بعد. واكتفت بذكر مدى السيارة البالغ 620 كيلومتر.

المصدر: سعودى شفت

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