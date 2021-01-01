فيديو : متسابقة McMurtry Spéirling تحطم الرقم القياسي في احتفال السرعة في جودوود



McMurtry Spéirling McMurtry Spéirling

تخطط McMurtry Automotive لتحويل سيارتها الكهربائية Spéirling ذات المقعد الواحد والتي حطمت الرقم القياسي لمهرجان السرعة في جودوود إلى سيارة إنتاجية قانونية للطرقات.



حققت السيارة رقم قياسي يبلغ 39.08 ثانية بفارق 0.8 ثانية أفضل من سيارة فولكس واجن ID R التي سجلت رقمها القياسي في عام 2019. وتتميز سيارة McMurtry بتصميمها الصغير ووزنها الخفيف. ويبدو تصميمها غريباً وغير مألوف للمدن أو الشوارع العامة.



يقول المدير العام للشركة، توماس ييتس، أنهم يريدون تحويلها لسيارة “يمكنك قيادتها عبر وسط لندن، ثم أخذها للحلبة”. وجدير بالذكر أن السيارة توفر تسارع 0-96 كم/س في 1.5 ثانية فقط. ولا يزال من المبكر الكشف عن مواصفات السيارة القانونية للطرقات.