تطلق شركة أيولوس AEOLUS للإطارات منتجاتها بالسوق المحلي



شركة أيولوس AEOLUS للإطارات شركة أيولوس AEOLUS للإطارات

أطلقت مؤخراً شركة أيولوس – AEOLUS إطاراتها رسمياً بالسوق المصرية من خلال الإحتفالية الخاصة التى تم تنظيمها بفندق “تريومف القطامية” وبحضور نخبة من موزعى الشركة وعدد من مدراء الشركة الرئيسيين ، وقد كان على رأس المستقبلين للضيوف .. المهندس/ خالد عبد الحميد – الرئيس التجارى للشركة على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا…



حيث قامت الشركة بالبدء بتقديم والتركيز على إطارات المعدات الصناعية واللوادر (OTR) ، فيما تم التعريف جانبياً بقطاع إطارات الشاحنات والباصات (TBR) والتى يتم تصنيعها محلياً بمصنع الشركة بمدينة العامرية (بمحافظة الأسكنرية) بمصنع ” أيولوس – برومتيون” والتى تحمل إسم تجارى منافس “NEO” … والتى تم تطوير تكنولوجيا صناعتها بإستخدام هندسة (SATT) التى تعمل على إطالة عمر الإطارات وزيادة تحمله للحرارة ، فيما تمكنها من خفض 6% من إستهلاك هذه الإطارات للوقود (وهو ما نتج عن تجارب مليونية لعدد الكيلومترات المقطوعة مع هذه الإطارات فى الصين).



وبدوره تحدث خالد عبد الحميد عن الإستحواذ التى قامت به شركة “أيولوس” الصينية العالمية – التى تعد إحدى مجموعة شركات (كيم شاينا – ChemChina)– على مجموعة (Prometeon – Pirelli ) حول العالم … حيث بلغت نسبة هذا الإستحواذ حتى الآن 52% مع توقعهم للإنتهاء من الإستحواذ الكامل لنسبة الـ 48% المتبقية مع نهايات العام الجارى.

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من ناحية أخرى، ومن خلال رسالة تم بثها عبر الفيديو بعث السيد/ وانج فينج – رئيس مجلس إدارة الشركة بالصين ، بتحياته لكافة شركاء النجاح للشركة وللعملاء المتطلبين ، كما وعد على إستمرار عملهم الحثيث لتطوير منتجاتهم وتقديمها بأفضل مستويات من الجودة والأسعار المقبولة بين العديد من منافسيهم العالميين.على الجانب الآخر، شمل إستعراض خطط وأعمال الشركة تقديم رؤية شركة (Safety Trans) المتخصصة بتقديم خدمات ما بعد البيع لملاك وأساطيل المعدات واللوادر المجهزة بإطارات الشركة ، حيث تحدث المدير المسئول عن كيفية الإهتمام بالإطارات ورفع مستويات تأديتها من خلال:• الإهتمام بطرق نقل هذه النوعية من الإطارات• الإهتمام بطرق التخزين• الإهتمام بالطرق الصحيحة للتركيب والإصلاح• اهتمام بتحقيق الضغط الأمثل للإطارات بطريقة مستمرة• الإهتمام بجداول تبديل الإطارات بين الأمام والخلف للمعدة والواحدة• الإهتمام بالتدرب ورفع كفاءة العاملين والمتعاملين مع هذه الإطارات.كما تم عرض نظام (سيستيما – Systema) الأليكترونى للمتابعة وإدارة أعمال مثل تلك النوعيات من الإطارات ذات التكلفة الإستثمارية المرتفع.حول شركة (أيولوس – AEOLUS):بدأت الشركة أعمالها بالسوق الصينية عام 1965 ، والتى تندرج الآن تحت واحدة من أكبر 500 شركة عالمية وهى ChemChinaتأتى مصانعها الأم بالصينة على مساحة 2,6 مليون متر مربع ويعمل بالشركة أكثر من 9000 موظف حول العالم وسيصل هذا الرقم إلى 14,000 موظف مع نهاية العام الجارى بعد إتمام الإستحواذ الكامل على شركة (Prometeon) العالمية.منذ بدايات الشركة كانت متخصصة بإطارات المعدات واللوادر (OTR) ونسبة بسيطة من إطارات سيارات الركوب (التى أوقفت تصنيعها لاحقاً) .. لتضيف إطارات الشاحنات والباصات (TBR) بالوصول لعام 2001.بالوصول إلى عام 2011 تحولت الشركة إلى إستخدام المواد الأولية الخضراء (غير السامة) فى عمليات التصنيع.إستحوذت أيولوس على نسبة إجمالية بلغت 52% من مجموعة (Prometeon) عام 2020 ، وينتظر أن تصل إلى 100% مع نهايات العام الجارى … لتصبع الصانع رقم (4) عالميا للإطارات ، ومع إنتاج يصل إلى 12,000,000 إطار سنوياً ، بالإضافة لإمتلاك 5 مصانع موزعة حول العالم وعدد 3 مراكز عالمية للبحوث والتطوير .