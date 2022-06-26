«وزارة التموين» تبدأ صرف مقررات شهر يوليو 2022 لمنافذ البقالين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع التموينية لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، استعداد لبدء صرف حصص التموين عن شهر يوليو 2022، حيث يحصل البقالون حاليًا على الاستعاضة الأولى من السلع الغذائية التي تضخها الوزارة شهريًا ضمن 4 استعاضات مستحقة طوال الشهر.
ضخ 25 سلعة ضمن قائمة السلع التموينية
وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بضخ كميات ثابتة من السلع التموينية الأساسية لمخازن الجملة يوميا، ويتمثل الضخ اليومي في التالي:
** ضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا.
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