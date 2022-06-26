«وزارة التموين» تبدأ صرف مقررات شهر يوليو 2022 لمنافذ البقالين



وزارة التموين وزارة التموين



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع التموينية لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، استعداد لبدء صرف حصص التموين عن شهر يوليو 2022، حيث يحصل البقالون حاليًا على الاستعاضة الأولى من السلع الغذائية التي تضخها الوزارة شهريًا ضمن 4 استعاضات مستحقة طوال الشهر.



ضخ 25 سلعة ضمن قائمة السلع التموينية

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بضخ كميات ثابتة من السلع التموينية الأساسية لمخازن الجملة يوميا، ويتمثل الضخ اليومي في التالي:



** ضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا.

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** ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا.** ضخ 1000 طن أرز يوميًا.** ضخ 1000 طن مكرونة يوميًا.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء نفى في بيان له، ما تردد من أنباء عن حذف بعض أصحاب البطاقات التموينية بسبب نقص في السلع التموينية التي تصرف شهريًا، إذ قال البيان إنه بالتواصل مع وزارة التموين أكدت عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع التموينية في مخازن الجملة أو في منافذ البقالين، فضلا عن عدم حذف أيا من مستفيدي الدعم بسبب نقص السلع، مؤكدة استمرار صرف الحصة التموينية لكل الأفراد المقيدين على البطاقة دون نقص.حصة الفرد شهريًا من السلع التموينيةيستحق كل فرد مقيد على بطاقة التموين 50 جنيهًا شهريا تصرف له في صورة سلع، حيث يصرف الفرد الواحد السلع التالية: «2 كيس سكر، وزجاجة زيت، وكيس أرز».