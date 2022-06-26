أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، متأثرة بكل من حجم العرض والطلب بالسوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1822 دولارا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 669 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 858 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1001 جنيه، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1144 جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5720 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 1144 جنيها.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22880 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8008 جنيهات.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت العقود الآجلة للذهب، حيث تخطط بعض دول مجموعة السبع لحظر واردات السبائك من روسيا، مما قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات.