تلزم «التجارة والصناعة» المصنعين والمستوردين بتحديد نسب الرصاص في الدهانات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تلزم «التجارة والصناعة» المصنعين والمستوردين بتحديد نسب الرصاص في الدهانات

صورة الخبر: نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة


أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بإلزام المصنعين والمستوردين لمنتجات الدهانات والورنيشات بنسب الرصاص، بحيث لا تزيد في الدهانات الأساسية غير الملونة عن 100 جزء في المليون كحد أقصى، وفي الدهانات الملونة عن 5 آلاف جزء في المليون كحد أقصى، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مهلة 6 أشهر للمنشآت الصناعية
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار للالتزام بتطبيق أحكامه.

الرصاص مصدر قلق في مجال الصحة العامة
وقال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي في إطار التوجهات العالمية للتخلص التدريجي من ممارسات الطلاء المحتوية على نسب عالية من الرصاص، باعتباره من بين المواد الكيميائية الـ10 التي تشكل مصدر قلق في مجال الصحة العامة.

الحفاظ على البيئة
وأوضح «صوفي»، أن القرار الوزاري سيضع مصر على خريطة الأمم المتحدة ضمن الدول التي أصدرت تشريعات بشأن تحديد نسب الرصاص في الدهانات، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان ويحافظ على البيئة من التلوث، لافتًا إلى أن منظمة الأمم المتحدة أصدرت خلال عام 2020 تقريرًا عن الوضع العالمي للقيود القانونية على الرصاص في الطلاء الذي أشار إلى أن 79 دولة بها تشريعات أو قرارات وزارية تحدد نسبة الرصاص في الدهانات.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تلزم «التجارة والصناعة» المصنعين والمستوردين بتحديد نسب الرصاص في الدهانات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72866

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager