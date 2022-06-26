تلزم «التجارة والصناعة» المصنعين والمستوردين بتحديد نسب الرصاص في الدهانات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بإلزام المصنعين والمستوردين لمنتجات الدهانات والورنيشات بنسب الرصاص، بحيث لا تزيد في الدهانات الأساسية غير الملونة عن 100 جزء في المليون كحد أقصى، وفي الدهانات الملونة عن 5 آلاف جزء في المليون كحد أقصى، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مهلة 6 أشهر للمنشآت الصناعية
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار للالتزام بتطبيق أحكامه.
الرصاص مصدر قلق في مجال الصحة العامة
وقال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي في إطار التوجهات العالمية للتخلص التدريجي من ممارسات الطلاء المحتوية على نسب عالية من الرصاص، باعتباره من بين المواد الكيميائية الـ10 التي تشكل مصدر قلق في مجال الصحة العامة.
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