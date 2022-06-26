خلال أبريل 2022 انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 8.77%



الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقـم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2022.



وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسى باستخدام سنة الأساس 2012 / 2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعى، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعى (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسى الشـهرى (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).



وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" 108.96 خلال شهر ابريل 2022 (أولـي) مقابل 119.43 خلال شهر مارس 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.77%.

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وبلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة الملابس الجاهزة 114.28 خلال شهر ابريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022، حيث بلغ 105.35 بارتفاع قدره 8.48% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لموسم عيد الفطر، وبلغ الرقـم القيـاسى لصناعـة الفلزات القاعدية 71.72 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 63.92 بارتفاع قدره 12.20% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.وبلغ الرقم القياسـي لصناعة المشـروبات 262.81 خلال شهر ابريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 350.77 بنسبة انخفاض قدرها 25.08% وذلك لتوافر المخزون، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 129.55 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 202.41 بانخفاض قدره 36.0% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.