خلال أبريل 2022 انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 8.77%

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقـم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2022.
وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسى باستخدام سنة الأساس 2012 / 2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعى، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعى (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسى الشـهرى (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).
وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" 108.96 خلال شهر ابريل 2022 (أولـي) مقابل 119.43 خلال شهر مارس 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.77%.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!