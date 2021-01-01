5 حيل ذكية لنظام غذاء صحى لطفلك..عشان يحب الخضراوات..

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غذاء صحى لطفلك

الأطفال من الصعب ارضاؤهم بشكل كبير، خاصة حين يتعلق الأمر بتناول الطعام، ولا يفضلون تناول الطعام الصحى المغذى، مما يجعل الطفل يفضل تناول الطعام خارج المنزل، ولكن يوجد عدة طرق لجعل الطفل يتناول الخضراوات والطعام الصحي، وفقاً لموقع"parents":

تحديد مواعيد الوجبات والوجبات الخفيفة
الأطفال يتناولون الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات، ثلاث وجبات ووجبتان صغيرتين، والكثير من السوائل، وسيكون نظام الطفل الغذائي أكثر توازنا، يمكن وضع مبرد في السيارة، وتخزين جزر ومعجنات وزبادي وماء حتى لا تضطري للاعتماد على الوجبات السريعة.

خطة قوائم العشاء مقدمًا
يمكن التخطيط لقائمة لعمل يومين أو ثلاثة أيام في كل مرة، يجب أن يكون العشاء متوازنا، مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز والمكرونة والفاكهة والخضراوات، ومصدر بروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الجبن أو الفاصوليا، ويمكن عمل حساء بسيط ووقت العشاء يسخن مع إضافة الحبوب الكاملة وشرائح التفاح أو البطيخ.

عمل وجبة واحدة لكل افراد الأسرة
يجب عمل وجبة واحدة للجميع وتقديمها على الطريقة العائلية والأطفال تنتقى ما يناسبها من أصناف ذلك الطعام، والاطفال تقلد سلوك الوالدين، ويأكلون الطعام الذي يقدم.

لا تعلقي على عادات الطفل
لا يجب أن تعلق على ما مقدار ما يأكله الطفل ويجب أن يقدم الطعام ويكون وجبات متوازنة، واذا تناول الوالدان الخضراوات سيقوم الطفل بعمل ذلك.

أدخلي الطعام الجديد ببطء
الأطفال الصغار تخاف من تناول الطعام الجديد، وبراعم التذوق يجب أن تعتاد على النكهة قبل أن تحب الطعم، لذا من المهم إدخال الطعام ببطء لنظام الطفل.


المصدر: اليوم السابع

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