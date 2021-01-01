ثق بنفسك ولا تلتفت للآخرين..لتجنب الوقوع في فخ الانتحار..

صحيح أنه من الصعب جدًا وصفها بـ«الظاهرة»، وأنها لا تعدو كونها حالات فردية تحدث من حين إلى آخر، لكن يمكن بوضوح رصد تمرد الكثير من الشباب على حياتهم، والنظر إلى أنفسهم باعتبارهم «سيئين لا يستحقون تلك الحياة»، ما يدفعهم إلى التخلص من حياتهم بالانتحار.
وفى كتابها «أنت قوة مذهلة»، تطرقت الكاتبة جين سينسيرو إلى فكرة «اليأس من الحياة»، وأرجعتها إلى عدم إعطاء النفس البشرية المزيد من الاحترام والثقة بالنفس.
لم تكتف الكاتبة بتوضيح أهمية الثقة بالنفس، وقدمت «روشتة» للتعامل مع الآخرين، وكيفية الاستفادة من شخصيتهم، ولخصت ذلك فى جملة: «إذا كان الأمر متعلقًا بأشخاص تحبهم، احرص على زيارتهم كلما استطعت، تصرّف كما لو أن كل مرة تراهم فيها هى المرة الأخيرة».
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