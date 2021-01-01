ثق بنفسك ولا تلتفت للآخرين..لتجنب الوقوع في فخ الانتحار..



الاكتئاب الاكتئاب

صحيح أنه من الصعب جدًا وصفها بـ«الظاهرة»، وأنها لا تعدو كونها حالات فردية تحدث من حين إلى آخر، لكن يمكن بوضوح رصد تمرد الكثير من الشباب على حياتهم، والنظر إلى أنفسهم باعتبارهم «سيئين لا يستحقون تلك الحياة»، ما يدفعهم إلى التخلص من حياتهم بالانتحار.



وفى كتابها «أنت قوة مذهلة»، تطرقت الكاتبة جين سينسيرو إلى فكرة «اليأس من الحياة»، وأرجعتها إلى عدم إعطاء النفس البشرية المزيد من الاحترام والثقة بالنفس.



لم تكتف الكاتبة بتوضيح أهمية الثقة بالنفس، وقدمت «روشتة» للتعامل مع الآخرين، وكيفية الاستفادة من شخصيتهم، ولخصت ذلك فى جملة: «إذا كان الأمر متعلقًا بأشخاص تحبهم، احرص على زيارتهم كلما استطعت، تصرّف كما لو أن كل مرة تراهم فيها هى المرة الأخيرة».

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وحذرت من أن الأفكار السلبية تُظهر الجانب الضعيف فى شخصيتك، وتمنعك من تحرير الشخص القوى الذى بداخلك، لذا يمكنك الاستمتاع بحياة أفضل إذا أحببت نفسك أكثر وتجاهلت آراء الآخرين تجاهك.وبينت أنه كلما كنت حاضرًا فى اللحظة الحالية، حصلت على حياة غنية بالاستمتاع والراحة، فإذا أردت جذب الأشياء الرائعة والمشاعر الإيجابية إلى حياتك، سامح الآخرين، ولا تلتفت إلى حياة الغير، وركز على تحقيق أهدافك، مجددة تأكيد أن «الإيمان والثقة بالذات هما مفتاحا النجاح»، ولهذا أغلب البشر لا يفعلون شيئًا غير التمنى، لأنهم لا يثقون فى أنفسهم.وخلصت جين سينسيرو إلى أن جميع البشر أذكياء ولديهم قدرات خاصة، لكن الفرق بين العالِم والفاشل هو عدم تطوير الأداء وعدم بذل المجهود لتحقيق ما هو أفضل لحياتك وحياة الغير، بالإضافة إلى عدم التحلى بالثقة بالنفس، التى تعتبر القوة الكبيرة للشخص فى مواجهة الأزمات والتحديات على هذا الكوكب.