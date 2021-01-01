أبرزها كبسولات زيت النعناع .. طرق علاج انتفاخ المعدة



طرق علاج انتفاخ المعدة طرق علاج انتفاخ المعدة



يعد انتفاخ المعدة من أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ويمكن علاجه بطرق متعددة منها ما هو طبيعي ومنها ماهو دوائي.



نعرض لكم طرق علاج انتفاخ المعدة ، وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic ”.



شاي الأعشاب بما في ذلك النعناع والبابونج والزنجبيل والكركم والشمر، يمكن أن يساعد في الهضم ويساعد في علاج انتفاخ المعدة ويمكن أن يساعد شاي الهندباء في تخفيف احتباس الماء.

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وكبسولات زيت النعناع هي مضاد طبيعي للتشنج ، وهذا يعني أنها تساعد عضلات الأمعاء على الاسترخاء ويمكن أن يساعدك ذلك التخلص من انتفاخ المعدة وخاصةً إذا كانت مشاكلك ناتجة عن مشكلة في الحركة.وثبت أن مضادات الحموضة تخفف الالتهاب في الجهاز الهضمي وتساعد على تمرير الغازات بسهولة أكبر وغالبًا ما تشتمل مضادات الحموضة على العنصر النشط سيميثيكون ، والذي يعمل على تمرير الغاز عن طريق تجميع فقاعات الغاز الأصغر معًا.وتساعد مكملات المغنيسيوم على تحييد حمض المعدة وإرخاء عضلات الأمعاء وعلاج انتفاخ المعدة .ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في تكملة أو إعادة توازن بكتيريا الأمعاء وقد تضطر إلى تناولها باستمرار لبضعة أيام أو أسابيع لتلاحظ الفرق حقًا.وقشور السيليوم هي مكمل شائع للألياف يمكن أن يساعدك على التبرز بشكل أكثر انتظامًا وقم دائمًا بإدخال مكملات الألياف بشكل تدريجي ، مع الكثير من الماء.يمكن أيضًا استخدام المسهلات المتاحة دون وصفة طبية حسب الحاجة، ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم مع التركيز على تقوية الجسم الأساسية في مكافحة انتفاخ البطن.