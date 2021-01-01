ولو مجانا l أمير مرتضى .. طارق حامد وأبو جبل لن يستمرا مع الزمالك

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صورة الخبر: أمير مرتضى
أمير مرتضى


كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن نهاية علاقة طارق حامد ومحمد أبو جبل مع الفريق.

وقرر الزمالك تحويل الثنائي إلى التحقيق بسبب غيابهما عن المباريات لفترة طويلة مؤخرا.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "طارق حامد ومحمد أبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا".

وتابع "تم تحويل الثنائي للتحقيق وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك للجميع فور الانتهاء من التحقيق".

وبالحديث عن أشرف بنشرقي اختتم تصريحاته "بنشرقي مستمر مع الزمالك حتى نهاية تعاقده يوم 30 أغسطس".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب.
وكان طارق حامد قد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لأخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

أما أبو جبل فلعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

المصدر: filgoal

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