بالفيديو بنشرقي: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي

آخر الأخباراخبار الرياضة › بالفيديو بنشرقي: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي

صورة الخبر: بنشرقي
بنشرقي

أوضح أشرف بنشرقي لاعب الزمالك حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو الجاري.

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال بنشرقي عقب المباراة للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "أنا مستمر لفترة مع الزمالك، ومباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة لي مع الفريق".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن بنشرقي أخبره أنه لا يريد الاستمرار في مصر ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي أو القطري.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.
https://video-hbe1-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/290043175_1161761231033890_7413280038967154881_n.mp4?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU0NSwicmxhIjo3MDgsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_eui2=AeHxvUtxiyDtJX7aEnrNiq3C_sazAfdtsUL-xrMB922xQqzetqm4FIuNNu8POBbu63k&_nc_ohc=QOcZNBdfcL0AX_FjG9Y&rl=545&vabr=303&_nc_ht=video-hbe1-1.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT8uL-dre-ac_4BLsy3aMhr7ta6HhQRCfRBZoasLAOzTOQ&oe=62BBA437

المصدر: FilGoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو بنشرقي: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31383

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager