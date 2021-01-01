تعرف على فوائد الكرفس المغلي للتخسيس



فوائد الكرفس المغلي فوائد الكرفس المغلي



إن كنتم ممن يبحثون عن طرق لخسارة الوزن بفاعلية، فقد أشارت بعض الأبحاث أن فوائد الكرفس المغلي للتخسيس فعالة، وذلك عند تناول 10 سعرات حرارية فقط؛ حيث أن الكرفس منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تعزز الإحساس بالشبع لفترات طويلة.



ويعتبر الكرفس مصدر كبير لمضادات الأكسدة الهامة؛ حيث ان مضادات الأكسدة تحمي الخلايا والأوعية الدموية والأعضاء من الأكسدة، ويحتوي الكرفس على فيتامين ج ، وبيتا كاروتين ، وفلافونويد ، ولكن هناك على الأقل 12 نوعًا إضافيًا من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة.



بالإضافة إلى أن الكرفس مصدر رائع للمغذيات النباتية ، والتي ثبت أنها تقلل حالات الالتهاب في الجهاز الهضمي و الخلايا والأوعية الدموية والأعضاء، وتم ربط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك التهاب المفاصل وهشاشة العظام. تحتوي بذور الكرفس والكرفس على ما يقرب من 25 مركبًا مضادًا للالتهابات يمكن أن يوفر الحماية من الالتهابات في الجسم.

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ويدعم الكرفس المغلي للتخسيس عملية الهضم، وذلك في حين أن العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات توفر الحماية لكامل الجهاز الهضمي ، فقد يقدم الكرفس فوائد خاصة للمعدة.وثبت أن المركبات الموجودة في الكرفس، بما في ذلك مركب يعرف باسم أبيومان ، يقلل من حالات قرحة المعدة ، ويحسن بطانة المعدة ، ويعدل إفرازات المعدة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.ثم هناك نسبة عالية من الماء في الكرفس ما يقرب من 95 في المائة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكل هؤلاء يدعمون الجهاز الهضمي الصحي؛ حيث أن شرب كوب واحد من أعواد الكرفس يحتوي على 5 جرامات من الألياف الغذائية.ويحتوي الكرفس على الفيتامينات والمعادن مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ومن اهم الفيتامينات A و K و C ، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك عند تناول الكرفس. كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم. بالإضافة إلى أنها منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أن لها تأثير بطيء وثابت على نسبة السكر في الدم.والكرفس له تأثير قلوي، بفضل مع المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والصوديوم ، يمكن أن يكون للكرفس تأثير معادل للأطعمة الحمضية، ناهيك عن حقيقة أن هذه المعادن ضرورية لوظائف الجسم الأساسية.