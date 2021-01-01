البروكلي واللفت يخلصك من ألم خشونة الركبة



ألم خشونة الركبة ألم خشونة الركبة

تعانى أغلب النساء من ألم المفاصل والعظام ، خاصة ألم وخشونة الركبة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأعشاب والأطعمة التى تساعد على التخلص من ألم خشونة الركبة وفقا لموقع هيلثى.



أعشاب واطعمة لخشونة الركبة ما يلي :-



·عشبة القراص:

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يُعتقد أنّ عشبة القراص قد تُقلّل من الالتهابِ، وتَحُد من الألمِ الناتج عن الإصابةِ بالتهابِ المَفصل التنكسيّ، إلا أنّه يُحذر من تناولها بالتزامنمع الأدوية الممّيعةِ للدم، وأدوية مرض السكريّ، وأدوية القلب، كما يجب الانتباه إلى أنّها قد تُخفض من ضغط الدم.منتجات الألبان:يُعدّ كلّ من الحليب واللبن مصدرًا غنيًّا بالكالسيوم، وفيتامين د، اللذان يزيدان من قوةِ العظام، ممّا يُقلّل من الآلام الناتجة، كما تحتوي الألبانعلى البروتيناتِ التي يمكن أنّ تُساعد على بناءِ العضلات.· الخضراوات الورقيّة الداكنة:تُعدّ الخضراوات الورقيّة الداكنة مصدرًا غنيًّا بفيتامين د، والمواد الكيميائيّة النباتيّة المُقاومة للإجهادِ ومضاداتِ الأكسدة، حيثُ يعتبر فيتاميند ضروري لامتصاصِ الكالسيوم، وتعزيز جهاز المناعة، بالإضافةِ إلى مساعدةِ الجسم على محاربةِ العدوى، وتَشمل هذه الخضراوات كلّ منالسبانخ، واللفت، والسلق.· البروكلي:يحتوي البروكلي على مركبٍ يُعتَقد أنّه يمكن أنّ يُبطيء تَطور هشاشة العظام، حيثُ يُعدّ البروكلي مصدرًا غنيًّا بفيتامين ك، وفيتامين ج،والكالسيوم المُعزز لصحةِ العظام.· الثوم:يَعتقد العلماء أنّ مركبًا يُسمي ثنائي الأليل ثنائي الكبريتيد الموجود في الثوم قد يَعمل ضد الإنزيمات التي تُسبب ضررًا للغضاريف.