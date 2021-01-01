أهم أعراض ورم العصب السمعي



ورم العصب السمعي ورم العصب السمعي



يعد ورم العصب السمعي من الأورام الحميدة يتطور ببطء وينمو على العصب الرئيسي (الدهليزي) الممتد من الأذن الداخلية إلى الدماغ.



ذكر موقع “ mayoclinic” أن ورم العصب السمعي يؤثر بشكل مباشر على توازنك وسمعك ، ويمكن أن يتسبب الضغط الناتج عن ورم العصب السمعي في فقدان السمع ورنين في أذنك وعدم ثباتها.



ينشأ ورم العصب السمعي عادة من خلايا شوان التي تغطي هذا العصب وينمو ببطء أو لا ينمو على الإطلاق وفي حالات نادرة قد ينمو بسرعة ويصبح كبيرًا بما يكفي للضغط على الدماغ والتدخل في الوظائف الحيوية.

قد يعجبك أيضا...

تشمل علاجات ورم العصب السمعي المراقبة المنتظمة والإشعاع والإزالة الجراحية.غالبًا ما يكون من السهل تفويت علامات وأعراض ورم العصب السمعي وقد يستغرق ظهورها سنوات عديدة.قد يتسبب الضغط الناتج عن الورم على الأعصاب المجاورة التي تتحكم في عضلات الوجه والإحساس (أعصاب الوجه وثلاثية التوائم) ، أو الأوعية الدموية القريبة ، أو هياكل الدماغ في حدوث مشكلات.أعراض ورم العصب السمعيمع نمو الورم قد يتسبب في ظهور علامات وأعراض أكثر وضوحًا أو شدة.فقدان السمع وعادة ما يتفاقم تدريجيًا على مدى شهور إلى سنوات على الرغم من أنه في حالات نادرة يكون مفاجئًا ويحدث في جانب واحد فقط أو أكثر حدة من جانب واحدرنين (طنين) في الأذن المصابةعدم الثبات أو فقدان التوازنالدوخة (الدوار)خدر في الوجه وضعف أو فقدان حركة العضلاتفي حالات نادرة ، قد ينمو ورم العصب السمعي بشكل كبير بما يكفي لضغط جذع الدماغ ويصبح مهددًا للحياة.