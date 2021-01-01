طريقة عمل الرقاق الناشف لعيد الأضحى



الرقاق الناشف الرقاق الناشف



يعد الرقاق الناشف من أشهر الأكلات التى يتناولها المصريون خلال احتفالات عيد الأضحى ويتم اعداد اصناف مميزة منها.



نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإ

يد على قناة سي بي سي سفرة



مقادير الرقاق الناشف

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3 كوب دقيقرشة ملحرشة سكرماء للعجنطريقة عمل الرقاق الناشف- في بولة كبيرة ضعي الملح والدقيق مع بعض الماء ورشة سكر وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.- قطيعي العجينة الى كرات متساويه ثم غطيها واتركيها جانبا حتى ترتاح ثم قلبي كرات العجين فى الدقيق ثم افرديها بالنشابه على شكل دائرة.- ضعي العجينة على طاسة ساخنه موجودة علي نار هادئة واتركيها دقائق قليلة على كل جانب واخريجها جانبا فى طبق اخر وكرري الخطوات حتى انتهاء الكمية.