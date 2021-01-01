بسفارة مصر لدى السودان : تنفي منع دخول السودانيين لأراضي المصرية

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السودانيين


نفت سفارة مصر في السودان، اليوم الثلاثاء، صدور أي توجيهات بمنع دخول السودانيين إلي مصر.

وقال القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إنه فى إطار محاولات ومساعي إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، والتي يأتي على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، يتداول حاليًا تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضي المصرية.

ونفى بشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.

وقال: “أننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة والتي نرد عليها بكل الحب والود عشرة الأشقاء السودانيين فى بلدكم مصر”.

المصدر: elbalad

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